"Avengers 5": Bekommt "Avengers: Endgame" eine Fortsetzung?

Um mal ehrlich zu sein: Wir Comic-Fans leben halt schon ein bisschen in unserer eigenen Welt – und damit meinen wir nicht, dass wir bei jedem Spaziergang durchs Dorf drauf warten, dass Superman an uns vorbeiflitzt oder davon überzeugt sind, dass Schnitzelklopfen eigentlich am besten mit Thors Hammer funktionieren würde.

Wir Comic-Nerds suhlen uns gerne leidenschaftlich in der Gerüchtesuppe, erstellen abstruse Theorien und stellen diese danach als wahr und gegeben hin. So waren wir auch lange Zeit davon überzeugt, dass nach "Avengers: Endgame" ein nächster Film mit den uns bekannten Avengers rund um Captain America kommen würde. "Avengers 5", sozusagen. Obwohl das nie von offizieller Marvel-Seite bestätigt wurde. Und obwohl "Avengers: Endgame" so heißt, wie er nun mal heißt.