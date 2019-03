"Avengers: Endgame": Charakter-Poster enthüllen, welche Helden noch leben

Rund einen Monat vor dem Kinostart von "Avengers: Endgame" hat Marvel 32 Charakter-Poster mit der Headline "Avenge the Fallen" (dt.: "Rächt die Gefallenen") veröffentlicht. Die Darstellung der darauf abgebildeten Heldinnen und Helden gibt Aufschluss darüber, welche Charaktere den "Thanos Snap" überlebt haben. Denn ihre Bilder sind in Farbe, während die der gefallenen oder zu Staub zerfallenen Charaktere in Schwarz-Weiß dargestellt werden. Das Schicksal einiger Charaktere, deren Überleben nach "Avengers: Infinity War" unklar war, wird damit erstmals offiziell bestätigt.