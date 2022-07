"Babylon Berlin" Staffel 4: Alles über Handlung, Cast und Start

Die Serie wird von Sky, der ARD und dem ORF ausgestrahlt. Auch die dritte Season wurde begeistert aufgenommen, auch wenn der Hype, den es noch rund um die erste Staffel gab, bereits deutlich abgenommen hat. Trotzdem wurde eine vierte Staffel bereits bestätigt – und nicht nur das:

Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sind bereits fertig gestellt, einer baldigen Rückkehr in den glamourös-aufregenden historischen Sündenpfuhl Berlin steht also nichts mehr im Wege. Obwohl sich in Staffel Vier einiges ändern wird (wie so oft bei TV-Serien).