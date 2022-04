Benedict Cumberbatch lässt ukrainische Familie bei sich wohnen

Benedict Cumberbatch (45) wird eine Familie aus der Ukraine bei sich zu Hause aufnehmen. Das verriet der britische Filmstar "Sky News". Noch warte er auf deren Ankunft in Großbritannien, sagte der Schauspieler, der sich demnach einer Initiative zur Unterbringung von Geflüchteten angeschlossen hat. Der 45-Jährige stellte gerade in London seinen neuen Marvel-Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" vor. Dabei trug er unter einem blauen Anzug ein gelbes Shirt.