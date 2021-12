"Berlin" wird zu "Haus des Geldes"-Netflix-Spin-Off

Dankbarer Darsteller

Der Schauspieler Alonso zeigte sich bei einem Fan-Event laut "TVline" erfreut über die kommende Herausforderung: "Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt treten kann, mir so viel Liebe entgegenschlägt und ich eine unvergessliche Zeit verbringen darf. Wir haben diese Serie begonnen, ohne zu wissen, was uns erwartet, und sind seitdem auf der Gewinnerstraße. Ihr Fans seid unsere Komplizen und ich danke euch dafür."