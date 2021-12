2. "Pig"

Nicolas Cage ist immer für eine Überraschung gut und seine neuen Rollen weichen fast jedesmal vollkommen von seinen vorherigen ab. Hier hat er sich aber selbst überboten, denn wir erleben ihn in diesem Trailer als vollbärtigen Einsiedler-Typ, der sich in die tiefsten Wälder zurückgezogen hat und dort nur in Gesellschaft eines Trüffelschweins lebt. Erst, als er überfallen und das Schwein geraubt wird, begibt er sich in die Großstadt und startet eine Befreiungsaktion, um sein geliebtes Tier wieder zurückzuholen.

Zugleich verspricht der Trailer auch eine subtile Charakterstudie, bei der Nicolas Cage zeigen kann, dass er nicht nur der auf Action spezialisierte Mad-Man ist.

"Pig" ist derzeit auf Amazon Prime verfügbar.