Diese Indie-Produktion über eine schräge Kleinganoven-Familie kann als echter Geheimtipp gelten. Regisseurin und Drehbuchautorin Miranda July hat schon mit ihren Werken "Ich und du und alle die wir kennen" und "The Future" ein Talent für einfühlsame Alltagsgeschichten bewiesen. In "Kajillionaire" versteht sie es erneut, die Beziehungen der Charaktere eindrucksvoll in den Mittelpunkt zu stellen.

Was als "Slice-of-Life"-Film über eine schrullige Familie am Rande der Gesellschaft beginnt, endet als queere Liebesgeschichte und bietet ein wunderbares Filmerlebnis.

