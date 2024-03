Worum geht's in "Black Rabbit"?

Law verkörpert den Besitzer eines trendigen Lokals in New York. Beruflich läuft's also, doch privat geht es chaotisch zu: Sein Bruder (Bateman), dem die Probleme stets auf dem Fuß zu folgen scheinen, kehrt zurück und stellt sein Leben gehörig auf den Kopf. Der böse Bruder bedroht bald alles, was sich der gute Bruder so mühevoll aufgebaut hat ...