Das Ende der Welt ist nah! Aber vielleicht sollten wir das gar nicht so ernst nehmen, denn unser Planet ist ja in Filmen und Serien schon so oft untergegangen, dass wir inzwischen richtig abgebrüht geworden sind. Ob sich eine Frau namens Carol in einer kommenden Netflix-Miniserie mit dieser finalen Tatsache auch so leicht abfinden kann, ist aber zu bezweifeln.

Ihr Alltag gerät durch die unausweichlich bevorstehende Katastrophe jedenfalls gehörig durcheinander, wie der Trailer zu "Carol & The End of the World" zeigt: