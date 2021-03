"City of Lies": Johnny Depp jagt Biggie-Mörder

Am 9. März erschien der erste Trailer zu "City of Lies“. Darin versuchen Russell Poole (Johnny Depp) und Jack Jackson (Forest Whitaker) den Mord an Rap-Ikone Biggie aufzuklären. Der unnachgiebige Polizist Poole arbeitet seit knapp 20 Jahren an dem Fall und merkt, dass eine geheime Abteilung des LAPD kein Interesse an weiteren Ermittlungen hat. Gemeinsam mit Journalist Jackson versucht er einen der bekanntesten Kriminalfälle der 90er-Jahre zu lösen.

Biggie wurde im März 1997 aus einem vorbeifahrenden Auto neun Mal angeschossen. Sein Mord steht in enger Verbindung mit dem Mord an Tupac Shakur ein Jahr zuvor. Die beiden Rap-Stars waren erbitterte Feinde und Biggie wurde verdächtigt, den Mord an Tupac in Auftrag gegeben zu haben. Trotz ihrer kurzen Karriere haben die beiden Rapper ein ganzes Musikgerne geprägt. Zur Zeit ist die von P-Diddy produzierte Doku "Biggie: Das ist meine Geschichte“ auf Netflix verfügbar.