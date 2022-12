Wie kommt der Bär zum Koks?

Inspiriert von der wahren Geschichte des Flugzeugabsturzes eines Drogenschmugglers im Jahr 1985, dem verschwundenen Kokain und dem Schwarzbären, der es gefressen hat, findet sich in diesem komödiantischen Thriller eine Gruppe von Polizisten, Kriminellen, TouristInnen und Teenagern in einem Wald in Georgia wieder, in dem ein 500 Pfund schweres Raubtier eine unglaubliche Menge Kokain zu sich genommen hat und nun, ganz Junkie eben, auf der Suche nach mehr Koks ist - und Blut.

Schauspielerin und Regisseurin Elizabeth Banks verfilmte somit den Fall der größten jemals dokumentierten Drogen-Überdosis.