Jackson und Cassel ermitteln gemeinsam

Dan Lawson ist ein Detective aus Chicago, dem eine ungelöste Mordserie zu schaffen macht, die bereits Jahre zurückliegt. Doch nun scheint derselbe Täter nach Schottland übersiedelt zu sein, denn dort setzen sich plötzlich die Frauenmorde mit dem unverkennbaren Tatmuster fort. Daher tritt Lawson die Reise nach Übersee an, um vor Ort in Zusammenarbeit mit einem anderen Ermittler (Vincent Cassel) endlich Licht in die dunkle Angelegenheit zu bringen.

Regisseur Terry McDonough hat gute Referenzen aufzuweisen: Immerhin inszenierte er auch schon ein paar Folgen von "Killing Eve", "Better Call Saul" sowie "Breaking Bad" und war an etlichen anderen Fernsehserien beteiligt. Mit "Damaged" gibt er nun sein Debüt als Filmregisseur und greift dabei auf ein Drehbuch zurück, an dem mit Gianni Capaldi auch einer der Hauptdarsteller mitgeschrieben war.

In weiteren Rollen sind John Hannah, Kate Dickie, Brian McCardie und Samantha Coughlan zu sehen.