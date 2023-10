Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu

Fans kennen Aleks unter anderem aus "Love Island", "Ex on the Beach" und "Are You The One?". Bei "Temptation Island V.I.P." lernte er Vanessa kennen und lieben – obwohl er dort eigentlich mit einer anderen Frau an seiner Seite (Christina Dimitriou) teilnahm ...