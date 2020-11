"Death in Texas": Thriller mit Bruce Dern als Kartell-Boss

Die eigentliche Sensation an diesem Film ist eindeutig Bruce Dern. Der 84-jährige Star ist nach wie vor vielbeschäftigt – die Referenz-Seite IMDb führt derzeit 184 Rollen an – und gibt hier allein dem Trailer nach eine wirklich erstaunliche Performance als brutaler Kartell-Boss.

Eine Oscar-Nominierung wird sich bei diesem Action-Genre zwar sicher nicht ausgehen, aber diese Ehre wurde Dern ohnehin schon für "Coming Home" (1978) und "Nebraska" (2013) zuteil. Verständlich, dass der Mann zu einem von Quentin Tarantinos Lieblingsdarstellern zählt – er verschaffte Dern zunächst in "Django Unchained" einen kurzen Gastauftritt, bevor er ihm dann in "The Hateful Eight" eine größere Rolle auf den Leib geschrieben hat.