Wenn der Arzt kommt, ist man normalerweise nicht in der Stimmung, auf Naturschönheiten zu achten, aber bei einer Fernsehserie, die noch dazu "Der Bergdoktor" heißt, macht man sofort eine Ausnahme. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) übt seine Praxis im ZDF schon seit über 15 Jahren in bisher 16 Staffeln aus. In dieser langen Zeit ist er selbstverständlich viel herumgekommen. Wir haben daher für euch einmal die 5 schönsten Drehorte dieser beliebten und legendären Doktor-Spiele aus der Bergwelt zusammengestellt.

Selbstverständlich finden die Dreharbeiten vor allem in Tirol am Fuß des Wilden Kaisers statt und man muss Ortsnamen wie Ellmau, Going, Scheffau, aber auch Schwaz nennen.