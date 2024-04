Eine schüchterne junge Frau betritt den Raum und bittet das Kamerateam verlegen, ob es sie aus einem möglichst vorteilhaften Winkel filmen könnte - denn sie habe zuletzt ein paar Pfund zugenommen. Bei der Frau handelt es sich um Gypsy Rose Blanchard und einzig ihre Kleidung deutet darauf hin, dass sie eine Straftäterin ist. An ihrer Schuld besteht kein Zweifel - sie hat bereitwillig gestanden, im Alter von 23 Jahren den Mord an ihrer Mutter in Auftrag gegeben zu haben. Doch so eindeutig die bloße Sachlage auch sein mag, die Frage nach Opfer und Täter ist es in diesem aufwühlenden Fall nicht.