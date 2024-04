2022 meistverkaufter Roman Italiens

Das Buch war 2022 in Italien der am meisten verkaufte Roman. Populär wurde er innerhalb der BookTok-Community auf der Plattform TikTok. TikTok-Hypes werden offensichtlich immer schneller in Film- und Streaming-Hits verwandelt. Nach Ansicht mancher Kritiker bleiben dabei inszenatorische und schauspielerische Raffinesse auf der Strecke.