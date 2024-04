Übersicht über die "Diagonale Awards" 2024:

PREIS PREISTRÄGER DOTIERUNG Bester Spielfilm "Die ängstliche 20.000 Euro Verkehrsteilnehmerin" von Martha Mechow Bester Dokumentarfilm "Anqa" von Helin Celik 20.000 Euro Schauspielpreise Birgit Minichmayr für "Mit je 3.000 Euro einem Tiger schlafen" und Voodoo Jürgens für "Rickerl" Beste künstlerische Leandro Koch und Javier 3.000 Euro Montage Spielfilm Favot für "The Klezmer Project" Bestes Sounddesign Matz Müller für "Des 3.000 Euro Spielfilm Teufels Bad" Bestes Szenenbild Martin Reiter für "Mit 3.000 Euro einem Tiger schlafen" Bestes Kostümbild Tanja Hausner für "Club 3.000 Euro Zero" Beste Bildgestaltung Nora Einwaller für "Asche" 3.000 Euro Spielfilm Beste Filmkomposition Markus Binder für "Club 1.500 Euro Spielfilm Zero" Beste künstlerische Sara Fattahi für "Anqa" 3.000 Euro Montage Dokumentarfilm Bestes Sounddesign Florian Kofler für "Vista 3.000 Euro Dokumentarfilm Mare" Beste Bildgestaltung Julia Gutweniger für 3.000 Euro Dokumentarfilm "Vista Mare" Beste Filmkomposition Anna Ljungberg für "Night 1.500 Euro Dokumentarfilm of the Coyotes" Besten innovativen Film-, "DIN 18035" von Simona 8.500 Euro Experimental- oder Obholzer Animationsfilm Bester Kurzdokumentarfilm "Those Next To Us" von 6.000 Euro Bernhard Hetzenauer Bester Nachwuchsfilm "Glückstag" von Bernhard 5.500 Euro Wohlfahrter Bester Kurzspielfilm "Yare" von Sallar Othmann 6.500 Euro Außergewöhnliche 2010entertainment.at für je 10.000 Euro Produktionsleistungen "Rickerl" und coop99 für "Mit einem Tiger schlafen"