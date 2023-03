Worum geht es in "Die Fabelmans"?

"Die Fabelmans" ist die filmische Autobiografie von Steven Spielberg. Spielberg ist das Mastermind von Filmklassikern wie "Der weiße Hai", "Indiana Jones" oder "Jurassic Park". Im aktuellen Streifen bekommen wir zu sehen, wie er seine Begeisterung für das Medium entdeckt hat und blicken auf eine seiner traumatischsten Ereignisse in seinem Leben zurück.

Die Scheidung seiner Eltern in seiner Jugendzeit hat den Filmemacher für sein restliches Leben entscheidend geprägt. Viele seiner großen Filmhits wie "E.T." oder "Catch me if you can" sind eine Metapher für die Zerrissenheit, die eine Trennung der Eltern bei einem Kind auslösen kann. Nach jahrzehntelanger metaphorischer Untersuchung seines Traumas hat sich der 76-jährige Spielberg nun endlich getraut, seinen Dämonen direkt ins Auge zu blicken.