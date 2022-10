"Die Kaiserin" als Netflix-Hit: Top 10 in 88 Ländern

Die deutsche Netflix-Serie "Die Kaiserin" belegt in 88 Ländern weltweit einen Platz in den Top 10 des Streaminganbieters. Damit ist sie derzeit mit Abstand die erfolgreichste nicht-englischsprachige Produktion in den Trend-Charts. Das Historiendrama um die berühmte Herrscherin und ihre Liebesgeschichte ist seit dem 29. September abrufbar. Jede der sechs Folgen ist um die 60 Minuten lang.

Die Serie handelt von Elisabeth "Sisi" (Devrim Lingnau, 24) und ihrer Liebe zu Kaiser Franz von Österreich (Philip Froissant, 28), die das damalige Machtgefüge der Habsburger gehörig erschüttert. Spätestens als sie seine Frau wird, sieht sie sich vollkommen in ein Netz aus Intrigen am Wiener Hof verwoben.