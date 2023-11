Schwedisches Familien-Drama

Eine Familie mit Leichen im Keller – eine beliebte Storytrope, die bereits in zahlreichen Produktionen für viele spannende Unterhaltungsstunden gesorgt hat. Dass die Schwed:innen Krimis und Dramen, die wie gezielte Schläge in die Magengrube anmuten, draufhaben, das haben sie ja bereits hinlänglich bewiesen.

Wer die literarische Vorlage kennt, der weiß: Hier erwartet uns eine facettenreiche Geschichte, die tief in die Psyche ihrer Figuren eintaucht. Bleibt zu hoffen, dass das auch für die Serie gilt. Im Roman jedenfalls werden die Geschehnisse aus drei unterschiedliche Perspektiven erzählt, was natürlich einmal mehr unterstreicht, dass Wahrheit am Ende immer nur subjektiv ist.

Wir sind sicher: "Die Lüge" wird Nummer 1 der Netflix-Charts!