"Downton Abbey" erhält zweiten Kino-Film

Filmisches Weihnachtsgeschenk

Folgerichtig erklärt daher Gareth Neame, der Produzent des Films und geschäftsführender Vorsitzender von Carnival Films, in einer Aussendung: "Nach einem alles andere als einfachen Jahr, in dem so viele von uns von Familie und Freunden getrennt waren, ist es ein großer Trost, daran zu denken, dass bessere Zeiten vor uns liegen und dass wir nächstes Weihnachten wieder mit den geliebten Figuren von 'Downton Abbey' vereint sein werden."

Peter Kujawski von Focus Features führt diesen Gedanken noch weiter aus: "An den Feiertagen ist es nirgends schöner als Zuhause, und wir können uns kein besseres Geschenk vorstellen, als 2021 wieder mit Julian, Gareth und der gesamten Downton-Familie zusammenzukommen, um die Crawleys für ihre Fans nach Hause zu bringen."

"Downton Abbey 2" ist eine Produktion von Carnival Films, die von Focus Features und Universal Pictures International verliehen wird. Der Film soll zu Weihnachten 2021 in unsere Kinos kommen.

