"Emily in Paris": Netflix sagt "oui, oui" zur zweiten Staffel

Die Netflix-Serie "Emily in Paris" wird offiziell um eine zweite Staffel verlängert. Das hat Netflix nun – rund einen Monat nach dem Serienstart – via Twitter bekannt gegeben. Die Serie von "Sex and the City"-Macher Darren Star könnte unter der Prämisse "Was wäre, wenn Carrie Bradshaw in Paris geblieben wäre?" betrachtet werden. Im Mittelpunkt steht die titelgebende Emily (Lily Collins), die es beruflich und ohne Französisch-Kenntnisse nach Paris verschlägt.