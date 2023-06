Worum könnte es Staffel 4 gehen?

Attention, s’il vous plaît: Spoiler-Alarm für Staffel 3!

Lily Collins hatte bereits vorab in einem Interview mit "Entertainment Weekly" angedeutet, dass Staffel 3 im Finale einen ordentlichen Cliffhanger liefern würde, nach welchem man sofort weiterschauen möchte – und so war es auch. Lest hier nochmal zur Erinnerung, was im letzten Staffelfinale passiert ist:

Camille betrügt Gabriel, mit dem sie in Staffel 3 wieder zusammen war und beendet schließlich ihre Beziehung. Außerdem behauptet sie, dass Gabriel schon lange Emily lieben würde. Man könnte also meinen, dass der Weg für die beiden – endlich – frei ist. Falsch gedacht, denn: Camille ist schwanger! Insbesondere an diesen Punkten wird Staffel 4 wohl anknüpfen.