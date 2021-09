#EmmysSoWhite

Was außerdem heftig kritisiert wurde: Noch nie waren mit 49 Nominierungen so viele People of Color nominiert wie in diesem Jahr. Dennoch gewann niemand davon einen Emmy in den Hauptkategorien.

Billy Porter in "Pose", Michael K. Williams in "Lovecraft Country" oder Regé-Jean Page in "Bridgerton" galten im Vorfeld eigentlich als große Favoriten. Kein Wunder, dass der Hashtag #EmmysSoWhite nach der Verleihung auf Twitter trendete.