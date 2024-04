Worum geht's in "Family Pack"?

"Family Pack" ignoriert seine Vorlage nicht, sondern begibt sich auf eine interessante (und an "Jumanji" erinnernde) Meta-Ebene, in dem die Familie rund um Jean Reno in ein mysteriöses Kartenspiel hineingezogen wird und sich plötzlich in einem mittelalterlichen Dorf wiederfindet. In diesem Dorf geht's gefährlich zu, denn dort gibt es misstrauische und schlagkräftige Ritter genauso wie Werwölfe, denen es dauernd nach Blut durstet. Doch wer sind diese Werwölfe? Könnten auch Freund:innen berühmte "Wölfe im Schafspelz" sein? Oder sogar die eigenen Kinder ...?

Shworunner ist Francois Uzan ("Akropolis Bonjour - Monsieur Thierry macht Urlaub"). Es handelt sich bei "Family Pack" also um eine französische Serie. Auch der Cast besteht aus großteils französischen Schauspieler:innen (u.a. Suzanne Clément).