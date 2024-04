Filmfestival Crossing Europe befasst sich mit Klimaaktivismus

Ablauf & Kinostarts

Zur Eröffnung stehen die tragikomische Familiengeschichte "Housekeeping for Beginners" von Goran Stolevski, die sich mit Queerness und dem Leben als Roma in Nordmazedonien auseinandersetzt, die Selbstfindungsstory "Ellbogen" von Asli Özarslan über die Identitätssuche der jungen Deutsch-Türkin Hazal, der Horrorfilm "Cuckoo" von Tilman Singer sowie die Doku "Gerlach" von Aliona van der Horst und Luuk Bouwman über einen niederländischen Bauern, der sich gegen die Industrialisierung stemmt, am Programm.

Aliona van der Horst ist auch das diesjährige Tribute gewidmet. Im Rahmenprogramm erwarten das Publikum u.a. Talks mit rund 100 Filmgästen aus dem In- und Ausland, die Nightline mit DJ-Sets und zum Aufwärmen im Vorfeld bereits am 26. April das Crossover-Event "Die Phantastische" in Kooperation mit "anton bruckner 2024" und der Kunstuniversität Linz.