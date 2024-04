Programm-Highlights am SLASH einhalb

Die ersten sechs Filme für die kommende Ausgabe stehen bereits fest. Bill Skarsgård besiegt in "Boy Kills World" als gehörloser und stummer Actionheld seine Gegner schon mal mit einer Käsereibe, wenn es denn sein muss. Und wem das noch nicht blutig genug ist, kommt bei "In a Violent Nature" auf die vollen Kosten: Aus der Perspektive des Killers kann das Publikum in einen Slasher eintauchen, der einerseits Klassiker heraufbeschwört, andererseits aber die Effekte der Moderne nutzt. Prädikat: wirklich nichts für schwache Nerven!

Wie gruselig es in einem beschaulichen Urlaubsressort in der Schweiz zugehen kann, zeigt "Cuckoo" mit Hunter Schafer in der Hauptrolle. Sie mimt die 17-jährige Gretchen, der zwar gesagt wird, dass sie nachts lieber nicht hinausgehen sollte – aber wer hört schön auf seine Eltern? Zuckerl für Fans: Regisseur Tilman Singer wird persönlich anwesend sein, um den Film vorzustellen.