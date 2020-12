"Game of Thrones"-Franchise wird hinter Marvel und "Star Wars" zurückbleiben

In einem Interview mit "Variety" hat Casey Bloys, Chief-Content-Officer beim US-Sender HBO sowie beim WarnerMedia-Streaming-Dienst HBO Max, daran gezweifelt, dass das "Game of Thrones"-Franchise jemals einen derartigen Erfolg einfahren könnte wie die Produktionen des Marvel Cinematic Universe (MCU) oder des "Star Wars"-Franchise von Konkurrent Disney.

Zugleich deutete er an, es werde sich rund um die gerade produzierte Prequel-Serie "House of the Dragon" bestimmt eine Möglichkeit ergeben, in Zukunft noch einige ähnliche Serien über Westeros und Essos zu realisieren. Andererseits solle aber ein filmischer Overkill vermieden werden und die "Game of Thrones"-Thematik nicht gnadenlos ausgereizt werden.