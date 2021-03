"Game of Thrones"- Schöpfer R.R. Martin schließt HBO-Deal ab

Unbetiteltes "Nymeria"-Projekt: 1000 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" angesiedelt, sollen hier die Abenteuer der Krieger-Königin Nymeria erzählt werden. Sie gehört zu den Vorfahrinnen des Hauses Martell und gründete das Königreich Dome. Die Serie trägt den Arbeitstitel "10.000 Ships".

Unbetiteltes "Nymeria"-Projekt: 1000 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" angesiedelt, sollen hier die Abenteuer der Krieger-Königin Nymeria erzählt werden. Sie gehört zu den Vorfahrinnen des Hauses Martell und gründete das Königreich Dome. Die Serie trägt den Arbeitstitel "10.000 Ships".

Unbetiteltes "Nymeria"-Projekt: 1000 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" angesiedelt, sollen hier die Abenteuer der Krieger-Königin Nymeria erzählt werden. Sie gehört zu den Vorfahrinnen des Hauses Martell und gründete das Königreich Dome. Die Serie trägt den Arbeitstitel "10.000 Ships".

Unbetiteltes "Nymeria"-Projekt: 1000 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" angesiedelt, sollen hier die Abenteuer der Krieger-Königin Nymeria erzählt werden. Sie gehört zu den Vorfahrinnen des Hauses Martell und gründete das Königreich Dome. Die Serie trägt den Arbeitstitel "10.000 Ships".