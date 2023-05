Welche FSK hat "Guardians of the Galaxy 3" und warum?

Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) stuft den finalen Teil der MCU-Trilogie ab 12 Jahren ein. Das bedeutet, dass Kinder ab diesem Alter sich den Film alleine ansehen dürfen. Kinder zwischen sechs und 12 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

In den USA wird der Marvel-Film übrigens noch etwas strenger bewertet. Dort hat die Prüfstelle MPAA "Guardians of the Galaxy 3" ein PG-13-Rating gegeben, was bedeutet, dass der Film nicht für Personen unter 13 Jahren geeignet ist.

Welche Gründe nennt die FSK für die Altersfreigabe 12? Wegen "Gewalt, Drohung, Verletzung" sollten sich Kinder zwischen sechs und 12 Jahren den Film nur in Begleitung eines Erwachsenen ansehen, heißt es.