Hals über Kopf – Setbesuch bei neuer Komödie von Andreas Schmied

Gedreht wurde unteranderem in Schleinbach in Niederösterreich. Glücklicherweise konnte das Team sich auf das Wetter verlassen und mit Außnahme von einigen Wolken herrschten perfekte Bedingungen. In der am Vormittag gedrehten Szene trifft der Autodieb Richie auf seinen von Clemens Berndorff gespielten Freund und setzt alles daran den gestohlenen Bentley vor ihm zu verstecken.

Dritter Kinofilm