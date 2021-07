"Harry Potter": Weasley-Darstellerin Wright will kein Revival

"Harry Potter" als Zeitkapsel

In einem Gespräch mit "People" drückte Wright nun ihre Überzeugung aus, dass man die Magie dieser Filmreihe – allen Revival-Gerüchten zum Trotz – unangetastet lassen sollte.

"Ich hoffe, dass sie alles so belassen, wie es ist. Für mich ist die Franchise wie eine Zeitkapsel: Falls man sie öffnet, würde sich alles ändern und völlig anders anfühlen. Natürlich vermisse ich es, Ginny zu spielen, doch ich habe die Idee immer geliebt, dass alles, was über sie zu erzählen war, in diesen sieben Hogwarts-Jahren untergebracht wurde."

Zumindest macht Wright auch gleich eine Art von Rückzieher, da sie anmerkt, falls ein weiterer Film stattfindet, würde er, "was immer sie sich dafür auch ausdenken, bestimmt brillant werden".

Es scheint ja auch geradezu unmöglich, dass in unserer Welt der allgegenwärtigen Revivals, Reboots, Prequels und Sequels gerade diese "Harry Potter"-Filme davon eine Ausnahme machen sollten. Derzeit feiert das Theaterstück "Harry Potter and the Cursed Child" Triumphe und es sieht ganz danach aus, als würde für HBO Max eine "Potter"-Serie realisiert, obwohl noch keine offizielle Bestätigung dafür vorliegt.