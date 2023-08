So fängt "Heartstopper" an: Charlie & Ben

Der als schwul geoutete Charlie möchte sich mit seinem geheimen Liebhaber Ben (Sebastian Croft) treffen. Dieser taucht jedoch nicht auf und weist ihn auch in der folgenden Zeit in der Öffentlichkeit immer wieder zurück. Trotz einer Entschuldigung von Ben ändert er sein Verhalten gegenüber Charlie nicht, was diesen immer mehr zu stören beginnt.

Nach einem Gespräch mit seinem schwulen Lehrer Mr. Ajayi (Fisayo Akinade) beschließt Charlie, Ben seine Gefühle zu gestehen. Dessen Reaktion? Er küsst seine Freundin und beendet damit die "Beziehung" von Charlie und Ben.

Die Lage zwischen Ben und Charlie spitzt sich zu, als Charlie schließlich beschließt, Ben zur Rede zu stellen, weil er ihm nichts von seiner Freundin erzählt hat. Als Ben versucht, sich mit Gewalt gegen Charlie zu wehren, kommt Nick zur Hilfe und vertreibt Ben.