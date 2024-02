"Hijack", die Zweite: Apple TV+ hat eine weitere Staffel der Thrillerserie mit Idris Elba (51) in Auftrag gegeben. Das teilte der Streamingdienst am 31. Jänner mit. Der Emmy-Nominierte wird dabei wieder als Hauptdarsteller und ausführender Produzent fungieren. Auch die Serienerfinder George Kay ("Lupin") und Jim Field Smith (44, "Criminal") sind wieder mit an Bord.

Elba zeigte sich überwältigt von "der unglaublichen Zuschauerresonanz nach der ersten Staffel", heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: "Es ist streng geheim, in welcher Situation sich Sam Nelson diesmal befinden wird, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir die Spannung wieder hochhalten werden."