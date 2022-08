Die Geburtsszene sollte nicht einfach nur schockieren, sondern zum Nachdenken anregen, so die Showrunner. Sie wollten zeigen, wie Aemma die eigenständige Entscheidung über die Art der Geburt und über ihr eigenes Leben (der König musste wählen, wer überleben solle: seine Frau oder sein Kind) von ihrem Ehemann abgenommen wird. Eine Metapher, die noch heute aktuell ist, ist Sapochnik überzeugt. "[Aemma] darf nicht wählen. Sie wird effektiv von ihrem Ehemann ermordet. Und das ist ein guter Hinweis auf den Stand der Dinge in dieser Welt, in der wir leben."

Die Geburt glich zur Zeit, in der "HotD" spielt, einem Schlachtfeld, die Chance, dass die Frauen sie überlebten, stand bei 50 Prozent, erklärt Sapochnik weiter. "Und so schien es, als wäre dies ein geeigneter Zeitpunkt, um die Parallele zwischen dem männlichen und dem weiblichen Kampf visuell zu zeigen. Der eine kämpft auf dem Schlachtfeld, die andere ums Überleben – manchmal gegen die Person, die ihr am nächsten steht.“

"House of the Dragon" ist aktuell auf Sky X zu sehen.