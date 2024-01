Sweeney bringt reichlich Horror-Erfahrung mit

Der Shootingstar Sweeney ("Euphoria", "Top Gun: Maverick", "Wo die Lüge hinfällt") spielt hier eine strenggläubige italienische Nonne namens Cecilia, die sich geehrt fühlt, als man sie in ein berühmtes ländliches Kloster einlädt. Doch hinter dieser freundlichen Fassade macht sie bald unfreiwillige Bekanntschaft mit dem absolut Bösen. In einer weiteren Rolle ist übrigens auch Álvaro Morte zu sehen, den wir alle noch bestens in seiner Professor-Rolle aus "Haus des Geldes" in Erinnerung haben.

Die Regie hat Michael Mohan übernommen. Der Horrorfilm wird somit nach dem Erotikthriller "The Voyeurs" zu seiner nächsten Zusammenarbeit mit Sweeney. Die junge Schauspielerin konnte im Horrorgenre schon einige Erfahrungen sammeln, denn sie war bereits in Werken wie "Along Came the Devil", "Zombieworld" oder "John Carpernter's The Ward" zu sehen.