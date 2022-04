Jennifer Grey kehrt für "Dirty Dancing"-Fortsetzung zurück

Neuer Versuch

Es gab bereits einige Versuche, den Erfolg von "Dirty Dancing" fortzuführen. Dazu zählt eine kurzlebige TV-Serie in den USA aus dem Jahr 1988. 2004 kam zudem das Prequel "Dirty Dancing: Havana Nights" heraus, das floppte. Patrick Swayze war darin in einer Nebenrolle erneut als Tanzlehrer zu sehen. Eine Bühnenversion, die 2004 in Australien entstand, und um die Welt tourte, war erfolgreicher. 2017 erschien noch ein US-Fernsehfilm mit Abigail Breslin (26) und Nicole Scherzinger (43), der allerdings wieder nicht viele Fans fand.