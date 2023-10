Winstons weiterer Werdegang

Nachdem Winston in den 1970er-Jahren zum Hotel-Chef geworden ist, scheint er seinen Traumjob gefunden zu haben, da er ja auch zu John Wicks Zeiten noch immer in dieser Position auftritt. Es gäbe also eine Zeitlücke von mindestens drei Jahrzehnten zu füllen, um sein weiteres Wirken zu dokumentieren.

In diese Richtung dürfte auch eine Bemerkung der Produzentin Erica Lee deuten, da sie in einem "Collider"-Interview versichert, dass es noch etliche weitere Geschichten aus der "John Wick"-Welt gibt, die man erzählen könnte. Auch die Rückkehr von seinem treuen Gehilfen Charon in Gestalt von Ayomide Adegun wäre in einer zweiten Staffel unumgänglich. Ein offizielles Statement von Prime Video bezüglich einer Fortsetzung gibt es allerdings noch nicht.