"Haus des Geldes: Korea": Wann erscheint Teil 2 von Staffel 1?

Das bedeutet, nur nochmals zur Erinnerung: In "Haus des Geldes: Korea" wird keine (vollkommen) neue Story erzählt. Auch stehen keine Nebenfiguren der Original-Serie im Fokus, weil es sich ja nicht um ein Spin-Off handelt. In der neuen Serie wird dieselbe Story wie in "Haus des Geldes" erzählt, allerdings wurde der perfekt geplante sowie halsbrecherische Überfall auf eine Gelddruckerei auf die koreanische Halbinsel verlegt. Mastermind hinter dem Coup ist erneut ein verrückt-genialer Professor.

Aber: Nicht nur der Cast, sondern auch die Hintergrundstory in "Haus des Geldes: Korea" unterscheidet sich etwas von der spanischen Version, ist dem neuen nationalen Backgrund angepasst und somit weitaus politischer. Nord- und Südkorea haben sich in der Serie ein wenig bisschen angenähert, es gibt nun sogar eine gemeinsame Währung.

Doch nicht jede/r ist von dieser Vereinigung begeistert, manche fühlen sich über den Tisch gezogen – wie eben das VerbrecherInnen-Team rund um den Professor, die überzeugt davon ist, das richtige zu tun. Die Gruppe besteht, genauso wie die Polizei, sowohl aus Nord- als auch SüdkoreanerInnen.