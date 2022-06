Klage gegen "Top Gun: Maverick": Rechtsstreit um viel Geld

Die neue Flieger-Action "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise (59) in der Hauptrolle ist an den Kinokassen ein voller Erfolg. Der Blockbuster der Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures wurde aber offenbar ohne gültige Rechte veröffentlicht. Das wird zumindest in einer am 6. Juni eingereichten Klage behauptet, die dem US-Sender CNN vorliegt.

Der Vorgänger "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" aus dem Jahr 1986 basierte laut des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" auf einem Artikel von Ehud Yonay, der 1983 unter dem Titel "Top Guns" im "California"-Magazin erschienen ist. Die Erben des Autors berufen sich nun darauf, dass das US-Urheberrecht es ermögliche, nach für gewöhnlich 35 Jahren die Rechte an einem Werk zurückzuziehen.