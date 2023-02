Bekanntlich hat sich M. Night Shyamalan für seinen jüngsten Mystery-Thriller "Knock At The Cabin" durch den Roman "The Cabin at the End of the World" von Paul Tremblay anregen lassen. Doch wie werkgetreu ist diese filmische Umsetzung ausgefallen?

Wurde der Text 1:1 übernommen oder hat der Regisseur in seinem Drehbuch Änderungen vorgenommen? Tatsächlich finden sich weitreichende Abweichungen zwischen Buch und Film, weshalb wir diese Unterschiede nun hervorheben wollen.

Spoiler-Warnung: Alle, die den Film noch nicht gesehen haben, lesen ab sofort auf eigene Gefahr weiter, da im folgenden Artikel wichtige Handlungsdetails zur Sprache kommen.