"Das Gesetz nach Lidia Poët": Die wahre Geschichte der Netflix-Serie

Serien über starke Frauen mehren sich zum Glück immer mehr, doch Geschichten über inspirierende Frauen, die es wirklich gegeben hat, kann man leider an einer Hand abzählen. Umso wichtiger sind eben jene Produktionen. Der neueste Zuwachs in diesem Bereich? "Das Gesetz nach Lidia Poët" auf Netflix, in dem laut "Netflix Woche" die wahre Geschichte der ersten Rechtsanwältin Italiens erzählt.

Erfahrt hier mehr über die realen Ereignisse, die als Grundlage der Netflix-Serie dienen.