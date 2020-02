Liebling, Rick Moranis schrumpft wieder irgendwen!

Rick Moranis kehrt ins Kino zurück

Rick Moranis war seit 1997 nur in wenigen Filmen zu sehen. Der Schauspieler widmete sich seiner Rolle als Familienvater, hatte aber immer wieder Cameo-Auftritte und Sprechrollen wie im Animationsfilm "Bärenbrüder". Im Kino war Moranis zuletzt 1994 in "Kleine Giganten" zu sehen. Seine bekanntesten Filme neben "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" sind "Ghostbusters" (1984), "Der kleine Horrorladen" (1986) und "Spaceballs" (1987), in dem er seine wohl legendärste Rolle – Dark Helmet (dt.: Lord Helmchen) – spielte. Erwähnenswert ist auch der Actionfilm "Straßen in Flammen" (1984), eine Juwel des Actionkinos der 80er-Jahre.