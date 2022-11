Worum geht es bei "Love Addicts"?

Dennis, Nele, Ben und Zoé versuchen sich durch den Wahnsinn der Dating- und Liebeswelt zu navigieren und erhoffen sich die Lösungen ihre Probleme dank einer Selbsthilfegruppe: Dennis schafft es nicht, sich von seiner besitzergreifenden Freundin zu trennen. Nele projiziert ihre Märchenphantasien immer wieder auf die komplett falschen Typen. Ben verfällt in Schockstarre, sobald er kurz davor ist, eine emotionale Verbindung einzugehen, und Zoé verzichtet strikt auf Gefühle, füllt diese "emotionale Lücke" aber mit Sex. Weil sie dabei schließlich über die Stränge schlägt, wird sie zu Therapiestunden verdonnert.

In der von Anja geleiteten Selbsthilfegruppe, die sich wöchentlich in einer Sporthalle zur Therapie trifft, müssen die vier lernen, offen über ihre Gefühle und ihr Liebesleben zu sprechen und werden dabei zu FreundInnen. Doch während sie sich gemeinschaftlich der Frage stellen, warum ihnen allen die Sache mit der Liebe eigentlich immer so schwerfällt, beginnt Anja, nach und nach immer unkonventionellere Therapie-Methoden anzuwenden.