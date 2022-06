"American Gigolo"-Trailer: Der Kultfilm wird jetzt zur Serie

Darum geht's in "American Gigolo"

Die Serie versteht sich als "modernes Re-Imagining" des Films und spielt nicht wie das Original in den 1980ern, sondern in der Jetzt-Zeit. Auch ist die Story kein Remake, sondern ein Sequel, also eine Fortsetzung: Julian Kaye (Bernthal) saß fünfzehn Jahre lang unschuldig im Gefängnis.

Nun ist er wieder auf freiem Fuß und sieht sich gezwungen, in Los Angeles erneut als Gigolo zu arbeiten, um seine Brötchen zu verdienen. Gleichzeitig will er unbedingt herausfinden, wer ihn damals verraten hat – und da kommen einige in Frage. Noch dazu muss er sich mit Detective Sunday (Rosie O'Donnell) herumschlagen, die die Vergangenheit nicht ruhen lassen möchte ...