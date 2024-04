Der Cast von "Speak No Evil"

"Speak No Evil" hat das Zeug zu einer nervenaufreibenden psychologischen Achterbahnfahrt - immerhin stammt der Film aus dem Hause Blumhouse Productions ("The Black Phone", "Get Out", "Der Unsichtbare").

BAFTA-Preisträger McAvoy spielt den charismatischen Landhausbesitzer Paddy, dessen Gastfreundschaft von einem perfiden Geheimnis überschattet wird. Mackenzie Davis ("Terminator: Dark Fate") und SAG-Preisträger Scoot McNairy ("Monsters") schlüpfen in die Rollen des amerikanischen Ehepaares Louise und Ben Dalton, die gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter Agnes (Alix West Lefler aus "The Good Nurse") der Einladung von Paddy und seiner Frau Ciara (Aisling Franciosi aus "Die letzte Fahrt der Demeter") folgen. Newcomer Dan Hough verkörpert Ant, den geheimnisvollen stummen Sohn von Paddy und Ciara.