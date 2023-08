Adam Driver: Doch nicht Mister Fantastic im MCU?!

Die Fantastic Four sind auf der Kinoleinwand leider gar nicht so fantastisch: Die Streifen aus dem Jahre 2005 und 2007 floppten, blieben aber trotzdem zumindest halbwegs im Gedächtnis der ZuschauerInnen. Der Reboot-Versuch (mit "Top Gun: Maverick"-Star Miles Teller) aus 2015 ging dagegen total in die Hose, sowohl Publikum als auch KritikerInnen zerrissen den Streifen. Danach wurde es ruhig um die SuperheldInnen-Gruppe aus dem Hause Marvel.

Doch seit geraumer Zeit arbeitet das MCU daran, die Fantastic Four (Sue Storm, Johnny Storm, Reed Richards und Ben Grimm) ins MCU einzuführen. Ein erster Versuch wurde bereits in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" gestartet, in dem John Krasinski als Reed Richards aka Mister Fantastic in einem Alternativ-Universum von Scarlet Witch brutal niedergemetzelt wurde.