"The Meg" auf Amazon Prime: Wenn der Hai im Mainstream schwimmt

Vorhersehbare Action ohne Spannungsaufbau

Aber lassen wir's gut sein. Niemand erwartet sich von einem Hai-Schocker tiefgründige Charakterporträts. Stimmt's? Was ein Hai-Schocker braucht ist ein Hai, der schockt. Aber auch hier liefert "The Meg" nicht ab.

Echte Schockmomente gibt es nicht. Auch beim Verzehr von Menschenfleisch wird der Hai durch die Kamera nicht gestört. Beides würde ja der familienfreundlichen Freigabe des Blockbusters ab 12 Jahren im Wege stehen (PG-13 in den USA). Der perfekte Trailer und die knalligen Filmposter sind das Spannendste, was "The Meg" zu bieten hat. Im Film selbst findet kaum längerer Spannungsaufbau statt. Nervenzerfetzend sind nur die Vorhersehbarkeit des Plots und die teilweise dümmlichen Dialoge.

Regisseur Jon Turteltaub scherzte im Gespräch mit dem Hollywood Reporter: "Viele Leute vergleichen den Film mit 'Der weiße Hai' und 'Jurassic Park', aber bis jetzt hat mich noch niemand mit Steven Spielberg verglichen – keine Ahnung, was das zu bedeuten hat?" Naja, es könnte damit zu tun haben, dass Spezialeffekte bei Spielberg nicht zum Selbstzweck verkommen, sondern in den beiden genannten Spielberg-Filmen auch dramaturgisch so etwas wie Spannung aufgebaut wird. Turteltaub scheint hingegen davon überzeugt, dass der digital generierte Riesenhai an sich schon beeindruckend genug ist. Nur lässt die Nahaufnahme eines digitalen Hais heute kaum jemanden vor Schreck auf den Schoß des Sitznachbars hüpfen. Statt Spannung zu erzeugen, packt der Möchtegern-Spielberg in seinen Film alles, was sich beim internationalen Massenpublikum bestens bewährt hat. Bloß keine Überraschungen.

Der Hai schwimmt voll im Mainstream. Und dort tut er niemandem weh.

