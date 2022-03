"Morbius": Was bedeuten die Post-Credit-Szenen?

Nun wissen wir also, welches Bild der wandlungsfähige Jared Leto in Gestalt des lebendigen Vampirs Michael Morbius bietet. Obwohl die Marvel-Figur ursprünglich als Spider-Man-Gegner eingeführt wurde, tritt der Spinnenjunge hier aber nicht in Erscheinung. Es ist jedoch nicht gesagt, dass es so bleiben wird, denn immerhin befinden wir uns mit dieser Produktion in Sony's Spider-Man-Universe und die Zusammenführung diverser Comic-Figuren scheint geplant zu sein.

Eine ähnliche Erfahrung konnte wir bereits in "Venom 2: Let There Be Carnage" und "Spider-Man: No Way Home" machen, da beide Werke entsprechende Post-Credit-Szenen boten, die auf die jeweiligen Figuren des anderen Films verwiesen haben. Auch "Morbius" überrascht uns mit zwei entsprechenden Szenen, die im Abspann versteckt wurden und die Rückkehr eines alten Spidey-Gegners ankündigen.

SPOILER-WARNUNG: Falls ihr "Morbius" noch nicht gesehen habt, lest ihr nun auf eigene Gefahr weiter, da hier einige Überraschungs-Momente vorweggenommen werden.